روته: مقتنع تماما بقدرة الناتو على إعادة فتح مضيق هرمز

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، اليوم الأحد، إنه "مقتنع تماما" بأن الحلف سيتمكن من إعادة فتح مضيق هرمز.

وتطرق روته في حديث لقناة فوكس نيوز إلى الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحلف.

وأوضح أن الطابع السري للعملية العسكرية استلزم من دول الناتو التريث من أجل ضبط وتنسيق ردها.

وقال: "لقد استغل الحلفاء الأوروبيون والشركاء حول العالم الأسبوعين الماضيين لضمان توحيد الصفوف، وبدأوا التخطيط لمعرفة ما يمكننا القيام به بشكل جماعي كحلفاء وشركاء للولايات المتحدة."

كما وصف العملية الأمريكية بأنها "حاسمة" في ظل "التهديد الوجودي" الذي تمثله إيران، وفقا لما نقلته شبكة (سي إن إن).

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه قوبل برفض الناتو ومعظم الحلفاء للانضمام إلى مهمة تأمين مضيق هرمز.

وأضاف أن الناتو ارتكب "خطأ أحمق للغاية" عن طريق عدم المشاركة في الحرب الدائرة في إيران، مشيرا إلى أن هذا القرار "مخيب للآمال" وسيء "للشراكة".

وطرح ترامب فكرة إنسحاب الولايات المتحدة من الحلف العسكري نتيجة لهذا الموقف.