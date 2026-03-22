واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 28 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تمتد حتى نهاية شهر مارس الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتستهدف المرحلة الـ28 من مبادرة "كلنا واحد"، توفير مختلف مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ونسقت وزارة الداخلية مع السلاسل التجارية، ومحال الملابس، والمطاعم، والحلويات، ودور العرض السينمائي، لتقديم تخفيضات خاصة خلال أيام العيد تتراوح بين 25% و50%، عبر 1076 محل ملابس، و877 مطعمًا، و574 محل حلويات و48 دار عرض سينما وملاهٍ.

وتستمر المبادرة في تقديم خدماتها من خلال 4997 منفذًا وفرعًا وشادرًا وقافلة متحركة، إلى جانب 1300 منفذ ثابت ومتحرك تابعة لمنظومة "أمان"، لتوفير السلع بأسعار مناسبة في مختلف الميادين والشوارع الرئيسية، والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.