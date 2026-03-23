مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي يتراجع بنسبة 5% بعد تهديدات ترامب لإيران

تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 5% وانخفضت الأسهم الآسيوية بشكل حاد بعد أن هددت كل من الولايات المتحدة وإيران باستهداف البنى التحتية الحيوية مع دخول الحرب في إيران أسبوعها الرابع.

وفي التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، هوى مؤشر كوسبي بنسبة وصلت إلى 3ر6% قبل أن يعوض بعض خسائره، بينما انخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 3ر4% ليصل إلى 30ر51088 نقطة.

وخسر مؤشر هانج سينج في هونج كونج 8ر2% ليصل إلى 11ر24580 نقطة، بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة تقارب 2% ليصل إلى 86ر3879 نقطة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر يوم السبت من أن الولايات المتحدة سوف "تمحو" محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يتم فتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لإمدادات النفط العالمية، بالكامل في غضون 48 ساعة. وقالت إيران يوم الأحد إنه إذا تم تنفيذ التهديد، فإنها سترد بمهاجمة أصول الطاقة والبنية التحتية الرئيسية.