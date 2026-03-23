إيران تطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك

طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بـ "إجبار المعتدين على الوقف الفوري لجميع الهجمات غير القانونية" وإلزامهم بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية وغيرها من المواقع الإيرانية.

وكان موقع نطنز، وهو موقع التخصيب الرئيسي في إيران، قد تعرض للقصف مرة أخرى يوم السبت الماضي.

وكانت أقوى هيئة في الأمم المتحدة قد صوتت لصالح إدانة الضربات الانتقامية الإيرانية على دول الجوار الخليجي، لكن القرار لم يذكر الضربات الإسرائيلية والأمريكية التي أشعلت الحرب.

كما تحث الرسالة المجلس على إلزام إسرائيل بوضع منشآتها النووية تحت "التحقق والمراقبة" من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، رغم أنها لا تؤكد أو تنفي وجودها.