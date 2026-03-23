كتائب حزب الله العراقية تمدد مهلة استهداف السفارة الأمريكية في بغداد

أعلن المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقية أبو مجاهد العساف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين عن تمديد مدة المهلة المُعطاة للسفارة الأمريكية في العراق إلى خمسة أيام أخرى وسيتم التعامل مع خروقات العدو بحسبها.

وقال العساف في بيان صحفي "إن هذه الحرب التي بدأها العدو الأمريكي لن تكون نهايتها إلا بأيدينا، وسنفرض شروطنا قبل أن نكف أيدينا عنه وعلى رأسها عدم إبقاء أي جندي أجنبي في العراق من شماله إلى جنوبه".

وأضاف " إننا لن نسمح لهم بإقتناء أي أسلحة فتاكة أو دفاعات جوية على أرضنا وأقصى ما يمكن السماح به هو ما يسمح به لأقرانهم داخل المؤسسات الخاصة التي ستُحدد لاحقًا فإن أبوا نزع ذلك السلاح فسننزع أرواحهم".

وذكر" إذ نجدد التأكيد القاطع بأن أي حكومة/عراقية/ جديدة لن ترى النور إلا ببصمة المقاومة الإسلامية شاء من شاء وأبى من أبى".

وقال"سيتم تمديد مدة المهلة المُعطاة لسفارة الشر الأمريكي إلى خمسة أيام أخرى، وسنتعامل مع خروقات العدو بحسبها، وسنبلّغ الوسيط بآلية الرد على تلك الخروقات، ومنها ما حدث في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وأضاف" إننا لا نرى مصلحة في استهداف جهاز المخابرات العراقي وفي الوقت ذاته يتحتم على رئيسه تكثيف الجهود لإعادة تقييم إخلاص ووطنية ضباط هذا الجهاز إذ تتوفر معلومات لدينا بأن 100% من الضباط الأكراد المنتمين إليه مرتبطون بالموساد والأمريكان يضاف إليهم ضباط الطائفة الأخرى/السنية/ الذين يشكلون أكثر من 70% من قوام هذا الجهاز لديهم ارتباطات عمل وثيقة مع العدو الأمريكي والمخابرات الأردنية والإماراتية، حيث يُسخّر هؤلاء جهودهم لتقديم خدمات كبيرة للعدو ضد أبناء جلدتهم وفي مقدمتهم /سعد وقاص الحديثي/ وزمرته".

ومضى "أما بخصوص ما تبقى من الضباط الشيعة فإن الأعمّ الأغلب منهم مغلوبون على أمرهم، ومما يبعث على الحزن أن الكثير من إعتداءات العدو الأمريكي ضد أبنائنا في الحشد الشعبي لم تكن لتتم لولا المتابعة من أولئك الخونة".

وشدد العساف أن "رسالتنا إلى بعض زعماء الكتل السياسية الذين يستنكرون هجمات المقاومة العراقية على المجرمين الأمريكان المنتهكين لسيادة العراق ثم يُلحقون بياناتهم باستنكارات خداعة لقصف مقرات الحشد الشعبي، هي أن نقول لهم إن الشعب يعرفكم جيداً، ويعرف عمالتكم، وارتباطكم، ومصادر تمويلكم".

وكانت كتائب حزب الله العراقي قد أعلنت فجر يوم 19 من الشهر الحالي عن إيقاف استهداف السفارة الأمريكية في بغداد لمدة 5 أيام شريطة كف يد الكيان الصهيوني عن تهجير وقصف الضاحية في بيروت.