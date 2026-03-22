تقرير: الغارات الإيرانية على قواعد تستخدمها الولايات المتحدة تسببت في أضرار بقيمة 800 مليون دولار

أظهر تحليل جديد، أن الغارات الإيرانية على قواعد عسكرية، تستخدمها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، تسببت في أضرار بلغت حوالي 800 مليون دولار، خلال الأسبوعين الأولين من الحرب.

ووفقاً لتقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وتحليل أجرته شبكة بي بي سي البريطانية، فقد نتج جزء كبير من هذه الأضرار عن غارات إيرانية انتقامية أولية في الأسبوع الذي تلا بدء الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب.

ولا يزال المدى الكامل للأضرار الناجمة عن الغارات الإيرانية على الأصول الأمريكية في المنطقة غير واضح، وفقاً للتقرير.

لكن تقدير الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية العسكرية الأمريكية بـ 800 مليون دولار - وهو رقم أعلى مما تم الإبلاغ عنه سابقاً - يُظهر حجم التكاليف الباهظة التي تتكبدها الولايات المتحدة مع استمرار الصراع.

وقال مارك كانسيان، كبير مستشاري مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية والمشارك في إعداد دراسة المركز: "لم يتم الإبلاغ بشكل كافٍ عن حجم الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية في المنطقة.

ورغم أن حجمها يبدو واسعاً، إلا أن القيمة الكاملة لن تُعرف إلا بعد توفر المزيد من المعلومات"، وفقاً للتحليل.

ورداً على طلب للتعليق، أحالت وزارة الدفاع الأمريكية هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى القيادة المركزية الأمريكية، التي تقود الحرب.

وامتنع المسئولون هناك عن التعليق.

واستهدفت الضربات الانتقامية الإيرانية أنظمة الدفاع الجوي والاتصالات عبر الأقمار الصناعية الأمريكية، من بين أصول أخرى، في الأردن والإمارات ودول أخرى في الشرق الأوسط. ونتج جزء كبير من الأضرار عن ضربة، استهدفت راداراً أمريكياً لمنظومة الدفاع الصاروخي "ثاد"، في قاعدة جوية بالأردن.

وتبلغ تكلفة منظومة الرادار "AN/TPY-2" حوالي 485 مليون دولار أمريكي، وفقاً لمراجعة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية لوثائق ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية.

وتُستخدم أنظمة الدفاع الجوي تلك لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.