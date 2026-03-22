 إيران: مضيق ‌هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن باستثناء الأعداء
الأحد 22 مارس 2026 11:37 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

إيران: مضيق ‌هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن باستثناء الأعداء

وكالات
نشر في: الأحد 22 مارس 2026 - 10:08 ص | آخر تحديث: الأحد 22 مارس 2026 - 10:08 ص

نقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء عن ممثل إيران لدى المنظمة البحرية الدولية علي موسوي، اليوم الأحد قوله ‌إن بلاده على استعداد للتعاون مع ‌المنظمة التابعة للأمم المتحدة لتحسين سلامة الملاحة البحرية وحماية البحارة في الخليج.

وقال موسوي، إن مضيق ‌هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن باستثناء تلك ‌المرتبطة "بأعداء إيران"، مضيفا أن المرور عبر هذا الممر المائي الضيق ممكن بالتنسيق مع طهران بشأن الترتيبات الأمنية.

وتابع موسوي قائلا إن "الدبلوماسية تبقى أولوية لإيران، إلا أن وقف العدوان بشكل كامل، فضلا عن بناء الثقة المتبادلة، أكثر أهمية".

وأشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران هي "السبب الرئيسي في الوضع الراهن في مضيق هرمز.

وحذّرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت سابق اليوم من أن طهران ستستهدف بنى تحتية للطاقة مرتبطة بالولايات المتحدة في منطقة الخليج، في حال تعرّضت منشآتها الوقودية والكهربائية لهجمات.

ويأتي هذا التهديد عقب إنذار جديد أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه إن الولايات المتحدة "ستدمّر" محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تُعد طهران فتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة.

ويعكس هذا التصعيد المتبادل مخاوف متزايدة من اتساع نطاق المواجهة، خصوصاً في ظل حساسية منشآت الطاقة في الخليج وتأثيرها المباشر على إمدادات النفط العالمية.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك