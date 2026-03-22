إسرائيل: ارتفاع حصيلة المصابين في عراد وديمونا إلى 182

- 118 في عراد و64 في ديمونا جراء قصف صاروخي إيراني مساء السبت

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، ارتفاع حصيلة المصابين جراء القصف الصاروخي الإيراني على مدينة عراد ومنطقة ديمونا إلى 182.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد المصابين في عراد (جنوب) ارتفع إلى 118 شخصا حيث تم نقل 116 منهم إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع.

وأضافت: "من بين المصابين الذين نُقلوا إلى سوروكا 7 في حالات خطيرة و22 متوسطة و87 طفيفة".

وأوضحت أنه جرى نُقل مصابين اثنين في حالة متوسطة إلى مستشفى شيبا في تل أبيب (وسط).

وقالت الوزارة: "نتيجة لحادثة ديمونا الليلة الماضية، نُقل 64 مصابا إلى مستشفى سوروكا، منهم: مصاب واحد في حالة خطيرة، ومصابان بحالة متوسطة، و61 في حالة طفيفة".

ومساء السبت، أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي، بإصابة 67 شخصا جراء سقوط صاروخ في منطقة عراد، وإصابة 50 في ديمونا، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

وبحسب هيئة البث الرسمية، تمكن الصاروخ من تدمير حيّ كامل في عراد وإصابة عشرات السكان.

​​​​​​​و​​​​​​​​​​​​​​تأتي هذه المعطيات في وقت تفرض فيه إسرائيل تعتيما شديدا على نتائج الرد العسكري الإيراني وهجمات "حزب الله"، كما يمارس الجيش رقابة صارمة على وسائل الإعلام، ويحذر الإسرائيليين من نشر مقاطع فيديو لخسائر أو الكشف عن المواقع المستهدفة.

ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.