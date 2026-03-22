مقتل شخص جراء صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان باتجاه مستوطنة مسكاف

أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بمقتل شخص في شمال إسرائيل، جراء صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان باتجاه مستوطنة مسكاف.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال إنه رصد إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وإنه أسفر عن إصابات وأضرار، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأعلن جيش الاحتلال في وقت سابق أن قواته قتلت عناصر من حزب الله واستولت على أسلحة، خلال عمليات برية مستمرة في جنوب لبنان.

وداهمت قوات من الفرقة 36 مؤخرا عدة مبان يقول جيش الاحتلال إنه كان يتم استخدامها من قبل حزب الله، حيث عثرت القوات الإسرائيلية على العديد من الأسلحة، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.