بريطانيا: ترامب يعبر عن موقفه الشخصي بخصوص مهلة إيران ولن ننجر للحرب

قال وزير الإسكان البريطاني ستيف ريد، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عن موقفه الشخصي عندما هدد بتدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تُعد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة.
وردا على سؤال حول موقف بريطانيا من مهلة ترامب، قال ريد لشبكة سكاي نيوز: "الرئيس الأمريكي قادر تماما على التعبير عن نفسه والدفاع عما يقوله... لن ننجر إلى الحرب، لكننا سنحمي مصالحنا في المنطقة. وسنعمل مع حلفائنا لتهدئة الوضع"، وفقاً لوكالة رويترز.
وهدد ترامب بقصف محطات الطاقة الإيرانية ما لم يتم فتح مضيق هرمز في غضون 48 ساعة.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة ستضرب وتدمر محطات الطاقة التابعة لها، بدءا بأكبرها".