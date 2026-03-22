بريطانيا: ترامب يعبر عن موقفه الشخصي بخصوص مهلة إيران ولن ننجر للحرب

وكالات
نشر في: الأحد 22 مارس 2026 - 11:44 ص | آخر تحديث: الأحد 22 مارس 2026 - 11:44 ص

قال وزير الإسكان البريطاني ​ستيف ريد، اليوم ‌الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر ​عن موقفه ​الشخصي عندما هدد بتدمير محطات الطاقة الإيرانية ​إذا لم تُعد ​طهران فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة.

وردا ​على سؤال حول ​موقف بريطانيا من مهلة ‌ترامب، قال ريد لشبكة سكاي نيوز: "الرئيس الأمريكي قادر تماما على ​التعبير عن ​نفسه والدفاع عما يقوله... لن ​ننجر إلى الحرب، ​لكننا سنحمي مصالحنا في المنطقة. وسنعمل مع حلفائنا ​لتهدئة الوضع"، وفقاً لوكالة رويترز.

وهدد ترامب ‌بقصف ‌محطات الطاقة ‌الإيرانية ما لم ‌يتم فتح مضيق هرمز في غضون ‌48 ساعة.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة ستضرب وتدمر محطات الطاقة التابعة لها، بدءا بأكبرها".


