الأردن يعزي قطر وتركيا في حادث تحطم المروحية

أعربت المملكة الأردنية، عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لدولتي قطر وتركيا في أعقاب حادث تحطم طائرة مروحية في المياه الإقليمية القطرية نتيجة تعرّضها لعطل فني أثناء تأدية واجب روتيني.

وأكّدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيانٍ، تضامنَ الأردن ووقوفَه الكامل مع حكومتَي وشعبَي قطر وتركيا في هذا المصاب الأليم، معربةً عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأحد، وفاة ستة أشخاص إثر حادث سقوط طائرة مروحية في مياه الدولة الإقليمية، وفق بيان رسمي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم، إنه في إطار عمليات البحث والإنقاذ الجارية على المفقودين إثر حادث سقوط الطائرة المروحية في المياه الإقليمية للدولة، فقد أسفرت جهود البحث عن العثور على ستة من سبعة كانوا على متنها وقد تأكدت وفاة الذين تم العثور عليهم.

وأضافت أن الفرق المختصة لاتزال تواصل عملياتها المكثفة للعثور على المفقود الأخير.

وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الدفاع التركية، بيانًا بشأن الحادث، وقال البيان: «تعرضت مروحية تابعة للقوات المسلحة القطرية، كانت تنفذ أنشطة تدريبية ضمن قيادة القوة المشتركة التركية-القطرية، لحادث تحطم مساء السبت 21 مارس، حيث سقطت في البحر نتيجة عطل فني بحسب التقديرات الأولية».

وأضاف: «جرى الوصول إلى حطام المروحية وإلى جثامين الشهداء من خلال عمليات البحث والإنقاذ التي أُطلقت فورًا»

وتابع: «أسفر الحادث عن استشهاد 4 من أفراد القوات المسلحة القطرية، إضافة إلى أحد أفراد القوات المسلحة التركية، و2 من الفنيين العاملين في شركة أسيلسان التركية».

واستكمل: «سيُحدَّد السبب النهائي للحادث نتيجة التحقيق الذي ستجريه السلطات القطرية».