 عاجل.. وزارة الطيران تعلن تأثر حركة الطيران بسبب حريق سنترال رمسيس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عاجل.. وزارة الطيران تعلن تأثر حركة الطيران بسبب حريق سنترال رمسيس

وزارة الطيران المدني
وزارة الطيران المدني

نشر في: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 12:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 12:32 ص

نتيجة لحدوث عطل مفاجئ ومؤقت فى شبكات الإتصالات والإنترنت، شهدت حركة الطيران تأخيرات محدودة في مواعيد إقلاع بعض الرحلات، بحسب بيان للوزارة.

وقد تم على الفور تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة لضمان استمرارية التشغيل، حيث يتم التنسيق لمغادرة جميع الرحلات دون إلغاء أي منها.

هذا ويُتابع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مستجدات الموقف أولًا بأول من داخل مركز الأزمات بمطار القاهرة الدولي،، بالتنسيق مع مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران .

وتوكّد وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة حرصها الكامل للحفاظ على إنسيابية حركة التشغيل، والعمل بشكل مستمر على تفادي أي تأثيرات قد تنتج عن مثل هذه الحالات الطارئة.

و جاري ترحيل معظم الرحلات الجوية بالطرق البديلة، بإستثناء عدد محدود من الرحلات الدولية التي يُجرى حاليًا التنسيق بشأنها لتفعيل الإجراءات التشغيلية البديلة المماثلة فى مطاراتهم .


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