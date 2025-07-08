حذرت الشعبة العامة للمخابز، برئاسة الحاج عبدالله غراب، أصحاب المخابز على مستوى الجمهورية من احتمالية حدوث مشكلة في شبكة صرف الخبز المدعّم غدًا في بعض المناطق، نتيجة حريق سنترال القاهرة وتعطّل شبكات الاتصال.

وأشار البيان إلى أنه في حال عدم حل المشكلة في ساعات الصباح الأولى، يتعين على جميع المخابز اتخاذ الإجراءات التالية:

إجراءات المخابز:

جمع بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين لصرف الخبز.

صرف الخبز للمواطنين بناءً على البطاقات المجمّعة.

إعداد كشف بأسماء المواطنين وعدد الأرغفة المصروفة لكل مواطن.

اعتماد هذا الكشف من قِبل إدارة التموين التابع لها كل مخبز.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرار صرف الخبز للمواطنين في حال حدوث مشكلة في الشبكة، كما تسهم في تنظيم العملية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.