الإسكان: حجم الاستثمارات في مدن الصعيد الجديدة تخطى11 مليار جنيه خلال عامين

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن حجم الاستثمارات في مدن الصعيد الجديدة تخطى الـ 11 مليار جنيه خلال العامين الماضيين.

وأضاف عباس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن سيتم توطين 550 ألف نسمة في مدينة قنا الجديدة، وبالفعل بدأ المواطنين يسكنون في مدن الصعيد الجديدة، مشيرًا إلى توفير وظائف في مناطق صناعية بهذه المدن.

وأشار إلى إنشاء المدن العمرانية الجديدة، كأسيوط الجديدة التي ساهمت بشكل كبير في تراجع أسعار الوحدات السكنية والاراضي، قائلا: «متوقع أن المدن الجديد يتوطن فيها أربعة ملايين نسمة وتوفر 4.1 مليون فرصة عمل».

وتابع: «بنحاول دائما نوصل لجودة الحياة فى المدن الجديدة بالصعيد وده وفق التوجيهات من القيادة السياسية»، متابعًا أن 25% من مساحة المدن الجديدة مبان والباقي مناطق خضراء وحدائق.