منح تأشيرات مؤقتة لـ 10500 عامل أجنبي في بريطانيا للعمل في نقل البضائع قبل عيد الميلاد

قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها ستوفر عدد من الموظفين لتقديم الخدمات الخاصة بمنح تأشيرات لسائقي سيارات نقل البضائع وسط نقص في السائقين الذي تعانيه البلاد بعد تطبيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وسيتم السماح لأكثر من 10000 عامل أجنبي مؤقتًا بالعمل كسائقي شاحنات وفي قطاع الأغذية حيث يتطلع عدد من الوزراء في البلاد لإنقاذ عيد الميلاد من نقص الإمدادات، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وسيشهد منح التأشيرات المؤقتة فرصًا حيث ستقدم هذه التأشيرات التي تم إنشاؤها لـ 5000 سائق سيارة نقل و 5500 من العاملين في مجال الدواجن لتولي وظائف في المملكة المتحدة حتى ليلة عيد الميلاد، في محاولة للحفاظ على العروض المقدمة خلال فترة الاستعداد للأعياد.

وقال وزير النقل جرانت شابس إن التغييرات، مع إتاحة التأشيرات اعتبارًا من الشهر المقبل، "ستضمن استمرار الاستعدادات" لموسم الأعياد.

وكان تجار التجزئة قد حذروا الحكومة من أن أمامها 10 أيام فقط لإنقاذ عيد الميلاد من "اضطراب كبير" بسبب نقص حوالي 90 ألف سائق في قطاع الشحن.

كما رحب كل من رجال الأعمال في قطاع المأكولات والمشروبات وشركات الخدمات اللوجستية بالمملكة المتحدة بالتغييرات المتعلقة بالتأشيرة، حيث وصف رئيس الاتحاد إيان رايت الإجراءات بأنها "عملية".

يأتي الإعلان عن تخفيف قواعد الهجرة لتخفيف ضغوط الإمداد وسط مشاهد من طوابير طويلة في محطات الوقود بعد أن أجبر نقص سائقي الناقلات المتخصصين بعض تجار الوقود على إغلاق بعض المضخات.