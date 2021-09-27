 اعتدال درجة الحرارة يساعد رجال الإطفاء في احتواء حريق ضخم بكاليفورنيا - بوابة الشروق
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اعتدال درجة الحرارة يساعد رجال الإطفاء في احتواء حريق ضخم بكاليفورنيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 3:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 3:04 ص

ساعدت درجات الحرارة الأكثر اعتدالا رجال الإطفاء الذين يكافحون حريق "فون" شمال مدينة ريدينج في كاليفورنيا على تعزيز احتواء الحريق بشكل كبير بحلول اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" عن مسؤولين أن حريق "فون" تسبب في احتراق 8537 فدانا وتم احتواؤه بنسبة 35% حتى صباح اليوم ، بزيادة عن 10% فى اليوم السابق . ودمر الحريق 131 مبنى وألحق أضرارا بـ 12 مبنى.

وتم نشر أكثر من 1800 من رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق الذى اندلع بعد ظهر الأربعاء وسرعان ما انتشر وسط درجات حرارة عالية ورياح عاتية مما اجبر السلطات على إصدار أوامر بإجلاء بعض الأشخاص.

ولكن برودة الأجواء التي بدأت تظهر في اليوم الماضي ساعدت رجال الإطفاء على احراز تقدم في احتواء الحريق.

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