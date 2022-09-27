مصادر: صندوق الثروة السيادي السعودي يفوض عددا من البنوك لطرح سندات خضراء

قالت مصادر مطلعة، إن صندوق الثروة السيادي السعودي فوض عددا من البنوك لبيع سندات خضراء دولارية، في إطار مساعي المملكة العربية السعودية لتحسين صورتها في مجال حماية البيئة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهو الصندوق السيادي للمملكة يتعاون حاليا مع بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب ودويتشه بنك وجولدمان ساكس جروب وجيه.بي مورجان تشيس لطرح عدة شرائح من السندات الدولارية الخضراء.

وذكرت بلومبرج أن طرح هذه السندات يأتي في الوقت الذي تسعى فيه السعودية وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى تغيير صورتها بالنسبة لجهود مكافحة التغير المناخي في العالم.

وأعلنت المملكة التزامها بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2060، أي بعد نحو 10 سنوات من باقي الاقتصادات الكبرى في العالم. وتستثمر المملكة بكثافة في مجالات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود نظيف.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو داعم رئيسي للكثير من المبادرات الخضراء الطموحة في المملكة وسوف يستخدم حصيلة طرح هذه السندات لتمويل أو إعادة تمويل أو الاستثمار في مشروع أو أكثر من المشروعات الصديقة للبيئة مثل مشروعات الطاقة المتجددة.

وبحسب بيانات بلومبرج فإن هذا الطرح سيضاف إلى سوق السندات الملتزمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية على مستوى العالم والبالغ حجمها حوالي 3 تريليونات دولار.