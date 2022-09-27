تقارير إعلامية: استقالة وزير الداخلية التركي

أفادت تقارير إعلامية في تركيا، بأن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قدم استقالته إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وذكر الصحفي التركي باريش ياركاداش، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن صويلو قالوا إنه طلب أمس العفو من منصبه، في اجتماع مجلس الوزراء ، بينما لم يتم الإعلان بعد عن رد أردوغان على هذا الطلب.



وبحسب صحيفة "ميلي جازيت" المحلية، فإن فاروق تشيليك، الذي شغل سابقًا منصب وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة الدولة ، ووزارة الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية في حكومات حزب العدالة والتنمية، مرشح لخلافة صويلو، في حال تم قبول استقاله.



وسليمان صويلو، هو سياسي تركي ينتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبلاد، وأصبح وزيرًا للداخلية منذ 31 أغسطس 2016 حتى الآن، وقدم استقالته من منصبه في 12 أبريل 2020، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يقبلها، وقرر الإبقاء عليه في منصبه.