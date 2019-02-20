الأوقاف الإسلامية: مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

أفادت الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة.

وقالت الأوقاف، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) اليوم، إن "مئات المستوطنين، على شكل مجموعات متتالية، اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية وجولات استفزازية، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال".

وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الاحتلال اقتحمت ساحات المسجد الأقصى وانتشرت فيها، قبل السماح للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة، واعتدت على المرابطين واعتقلت شابين من ساحات المسجد".

ولفتت إلى أن "المفتش العام لشرطة الاحتلال يعقوب شبتاي اقتحم المسجد الأقصى برفقة عدد من الضباط، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته".

وكانت قوات الاحتلال "فرضت تشديدات منذ ساعات الصباح الباكر على أبواب البلدة القديمة بالقدس، ومنعت من هم دون سن الأربعين عامًا من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر واحتجزت هويات بعضهم، ونشرت فرق الخيالة، وأطلقت طائرة مسيرة في أجواء المسجد الأقصى، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين".

واقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى أمس، تحت حماية مشددة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتدت على الموجودين عند باب حطة وباب الأسباط.

كما اعتدت على المصلين الذين سمح لهم بالدخول إلى ساحات الحرم، تزامنًا مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، واعتقلت عددا من المرابطين.