تدريب 823 شابا وفتاة على الحساب الآلي والبرامج المتخصصة بالشرقية

قال ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمحافظة الشرقية، إن المركز انتهى خلال شهر سبتمبر الجاري من تنفيذ 5 دورات تدريبية لـ823 شابا وفتاة.



وأوضح، في بيان اليوم الأربعاء، أنه قد تم عقد دورات التأهيل على برامج ICDL شملت (Win- Word- Excel- Net- P:P- Cyber- اختبارات ICDL) استفاد منها 432 متدربا من الشباب والفتيات.



كما تم عقد دورة أساسيات التحول الرقمي شملت (Windows &IT- Word - Excel POWERPOINT- ACCESS- web Search-Mob.App - اختبارات التحول الرقمي) استفاد منها 336 متدربا، وعقد دورة تحليل البيانات واستخراج المؤشرات وتطبيقاتها، والتي استفاد منها 11 متدربًا، بالإضافة إلى عقد دورة عن مهارات استخدام برنامج Excel استفاد منها 17 متدربًا، وعقد دورة عن منحة الطاقة المتجددة مقدمة من وزارة الاتصالات استفاد منها 17 متدربًا.



وأشار إلى أن المركز قد استضاف لجنة تقييم المشروعات الخاصة بمحافظة الشرقية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، في دورة استفاد منها 10 متدربين.