 تدريب 823 شابا وفتاة على الحساب الآلي والبرامج المتخصصة بالشرقية - بوابة الشروق
الأربعاء 27 سبتمبر 2023 12:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟

النتـائـج تصويت

تدريب 823 شابا وفتاة على الحساب الآلي والبرامج المتخصصة بالشرقية

فاطمة علي:
نشر في: الأربعاء 27 سبتمبر 2023 - 12:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 سبتمبر 2023 - 12:18 م
قال ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمحافظة الشرقية، إن المركز انتهى خلال شهر سبتمبر الجاري من تنفيذ 5 دورات تدريبية لـ823 شابا وفتاة.

وأوضح، في بيان اليوم الأربعاء، أنه قد تم عقد دورات التأهيل على برامج ICDL شملت (Win- Word- Excel- Net- P:P- Cyber- اختبارات ICDL) استفاد منها 432 متدربا من الشباب والفتيات.

كما تم عقد دورة أساسيات التحول الرقمي شملت (Windows &IT- Word - Excel POWERPOINT- ACCESS- web Search-Mob.App - اختبارات التحول الرقمي) استفاد منها 336 متدربا، وعقد دورة تحليل البيانات واستخراج المؤشرات وتطبيقاتها، والتي استفاد منها 11 متدربًا، بالإضافة إلى عقد دورة عن مهارات استخدام برنامج Excel استفاد منها 17 متدربًا، وعقد دورة عن منحة الطاقة المتجددة مقدمة من وزارة الاتصالات استفاد منها 17 متدربًا.

وأشار إلى أن المركز قد استضاف لجنة تقييم المشروعات الخاصة بمحافظة الشرقية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، في دورة استفاد منها 10 متدربين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك