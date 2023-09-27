الشاباك الإسرائيلي يحبط محاولة إيرانية لاستهداف الوزير بن غفير

كشف جهاز الشاباك الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة إيرانية لتنفيذ "اعتداء" في إسرائيل تضمنت استهداف شخصيات عامة بينها وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، حيث اعتقلوا خمسة أشخاص بينهم عربيان من سكان مدينة الناصرة وقرية المقيبلة في شمال إسرائيل.

ووفق ما نشرته قناة "إي 24 نيوز" الإسرائيلية اليوم، كشف البيان الصادر عن الشاباك والشرطة والجيش الإسرائيلي عن "إحباط شبكة مسلحة نشطت في إسرائيل وفي الضفة الغربية، بموجب تعليمات جهات أمنية إيرانية بهدف تنفيذ أنشطة عدوانية وتقويض أمن دولة إسرائيل وأمن مواطنيها".

وقالت القناة إنه في إطار التحقيقات بالقضية اعتقل الشاباك خمسة متورطين ثلاثة منهم من الضفة الغربية، ومواطنين عربيين من شمال إسرائيل.

وقال البيان إن "التحقيقات كشفت عن طريقة عمل إيرانية، باستخدام مواطنين إسرائيليين، أيضا ممن لديهم خلفية جنائية، وتجنيدهم لصالح تنفيذ اعتداءات في منصات عمل إجرامية مقابل مبالغ مالية".