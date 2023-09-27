أحمد الطيب: العالم في أمس الحاجة لقانون علوي يعلن المساواة ويحكم بالعدل

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إنّ العالم حاليا في أمس الحاجة إلى قانون علوي يعلن المساواة والمآخاة بين الناس ويحكم بينهم بالعدل ويغري بالتراحم والرحمة، ويحمي الضعيف ويرد عنه غائلة القوي المتغطرس.

وأضاف في كلمته خلال فعاليات احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنّ هذا الأمر لا يتوفر إلا في برامج النبوة والأنبياء.

وأشار إلى أن النبوة من أعظم نعم الله التي أنزلها على عباده، وأهمها على الإطلاق، وهي من باب اللطف الإلهي بالإنسان.

وتابع: «إذا كان فريق من علماء المعقول في الإسلام يذهبون إلى أن النبوة هي من الجائزات على الله تجاه عباده وليست واجبة عليه، فإن فريقا منهم يذهبون إلى القول بوجبوها على الله تعالى لما فيها من مصلحة الإنسان ومنفعته على خط لا نهائي».

ونوه بأن هذا الفريق ذهب إلى أن النبوة وإرسال الأنبياء للناس واجب على الله تعالى.

يُشار إلى أن فعاليات الاحتفال استُهلت بتلاوة قرآنية، تلاها القارئ أحمد تميم المراغي.

وخلال الفعالية، أهدى وزير الأوقاف، الرئيس السيسي، هدية تذكارية تتمثل في موسوعة الثقافة الإسلامية وهي أحدث إصدارات الوزارة في مجال تجديد الخطاب الديني.

ويشارك في الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تكريم بعض الشخصيات ممن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في العمل الدعوي.