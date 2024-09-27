تفاصيل القبض على طبيبين بتهمة التحرش بالمريضات في الأقصر



ألقت وزارة الداخلية القبض على طبيبين في محافظة الأقصر، بعد انتشار مقاطع صوتية ومصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت اعترافات بتورطهما في التحرش بالسيدات المترددات عليهما لإجراء الكشف الطبي.

وأوضح مصدر بنقابة أطباء الأقصر، في تصريح خاص لـ"الشروق"، أن الواقعة تعود لفترة وجيزة خلال عمل أحد الطبيبين بأحد المؤسسات الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في جنوب محافظة الأقصر. حيث قامت إحدى السيدات بتحرير شكوى تتهم الطبيب بالتحرش بها أثناء توقيع الكشف الطبي.

وأضاف المصدر، أنه فور تحرير الشكوى، أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية قرارًا بإخلاء إداري للطبيب من المؤسسة التي كان يعمل بها، وتم تعيين طبيب آخر مكانه على الفور.

وجاء ذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لمجموعة من الأطباء يعترفون بالتحرش بفتيات في الشارع وبعض مريضاتهم. كما تم نشر محادثات جماعية بينهم على منصة "إكس"، يتفاخرون خلالها بهذه الأفعال. وعلى إثر ذلك، أعلنت وزارة الداخلية ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.