أحمد الطاهري: «القاهرة الإخبارية» تنقل الصورة من بيروت بحقيقة مجردة

علق الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على التفجيرات الأخيرة في الضاحية الجنوبية ببيروت نتيجة لغارات إسرائيلية، قائلا إن رسائل بنيامين نتنياهو واضحة للعالم أجمع، ولم تعد بحاجة إلى تفسير.

وأضاف «الطاهري»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، «اطمأنكم على سلامة طاقمنا بالكامل في لبنان، الزملاء المراسلين والتحرير والمصورين، الجميع الحمد لله بخير».

وتابع: «منذ بداية الأحداث ونحن حريصين بألا نكون جزء من الحرب النفسية والإعلامية على لبنان، بالتالي سعت القاهرة الإخبارية ومازالت تسعى من خلال طاقمها في بيروت لنقل الحقيقة مجردة، وهذا ظهر في أكثر من موقع بداية عندما علت الأكاذيب فيما يخص مطار بيروت، فكانت القاهرة الإخبارية هي الكاميرا الوحيدة الموجوة في قلب المطار لنقل بالصوت والصورة حقيقة ما يجري، وعلى مدار موجه التصعيد زملاءنا كانوا من البطولة والمصداقية أنهم يؤدون رسالتهم».