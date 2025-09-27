مانشستر يونايتد يسقط بخسارة جديدة في الدوري الإنجليزي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز فريق برينتفورد على ضيفه مانشستر يونايتد 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم برينتفورد بهدفين سجلهما إيجور تياجو في الدقيقتين الثامنة و20، ثم قلص مانشستر يونايتد الفارق في الدقيقة 26 عن طريق بنيامين سيسكو.

وفي الشوط الثاني، سجل برينتفورد الهدف الثالث عن طريق ماتياس ينسن في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع برينتفورد رصيده إلى سبع نقاط في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.