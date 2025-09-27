 مانشستر يونايتد يسقط بخسارة جديدة في الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
السبت 27 سبتمبر 2025 4:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

مانشستر يونايتد يسقط بخسارة جديدة في الدوري الإنجليزي

د ب أ
نشر في: السبت 27 سبتمبر 2025 - 4:39 م | آخر تحديث: السبت 27 سبتمبر 2025 - 4:39 م

فاز فريق برينتفورد على ضيفه مانشستر يونايتد 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم برينتفورد بهدفين سجلهما إيجور تياجو في الدقيقتين الثامنة و20، ثم قلص مانشستر يونايتد الفارق في الدقيقة 26 عن طريق بنيامين سيسكو.

وفي الشوط الثاني، سجل برينتفورد الهدف الثالث عن طريق ماتياس ينسن في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع برينتفورد رصيده إلى سبع نقاط في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك