محافظ الدقهلية يتجول منفردا بين الطلاب لمتابعة حركة النقل ومنع تقسيم الخطوط

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم السبت، جولة مفاجئة بمحطة الشيماء في شارع الترعة بمدينة المنصورة، حيث تجوّل منفردًا بين الطلاب والركاب للاطمئنان على توافر سيارات السرفيس والنقل الجماعي، والتأكد من الالتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة، ومنع أي محاولات لتقسيم الخطوط أو تحميل الركاب خارج نقاط التجمع المعتمدة.

وخلال الجولة استمع المحافظ إلى آراء وشكاوى الطلاب والمواطنين بشأن حركة النقل في أوقات الذروة، واطّلع على معدلات التشغيل الفعلية للسيارات بالمحطة. ووجّه مدير إدارة المرور ومدير عام المواقف بتكثيف الوجود الميداني خلال فترتي بداية اليوم الدراسي ونهايته، مع تحرير محاضر فورية لأي مخالفة تتعلق بتقسيم الخطوط أو تجاوز التعريفة.

وشدّد مرزوق على أن الانضباط المروري في محطات النقل «خط أحمر»، مؤكدًا: «لن نسمح بتقسيم الخطوط أو التلاعب بالتعريفة المقررة وتعطيل مصالح الطلاب والمواطنين، وأي سائق يثبت تجاوزه سيُحاسَب فورًا وبالقانون».

كما وجّه المحافظ بدفع باصات إضافية للنقل الجماعي إلى أي محطة تُسجّل تكدسًا، قائلًا: «أي تكدّس يقابله تدعيم فوري بالباصات… هدفنا راحة الطلاب والمواطنين وتيسير انتقالاتهم اليومية».

وأشار إلى متابعة سير العمل بمحطات نقل الركاب عبر شاشات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، مع التنسيق المستمر بين رؤساء الأحياء وشرطة المرور لضمان توافر وسائل النقل على مدار اليوم.

وأكد محافظ الدقهلية أن الانضباط مسؤولية مشتركة بين المواطن والأجهزة التنفيذية، داعيًا الأهالي إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتقسيم الخطوط أو تجاوز التعريفة، لضمان خدمة آمنة ومنضبطة تليق بأبناء المحافظة.