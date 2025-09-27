سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد ظهر اليوم السبت، الصحفي الفلسطيني محمد الداية في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى باستشهاد الصحفي الداية، وإصابة آخرين في غارة على مواطنين بشارع أبو عريف قبل وسط مدينة دير البلح، بحسب وكالة سند الفلسطينية.

واستُشهد خلال الحرب على غزة أكثر من 250 صحفياً وصحفية، فيما أُصيب العشرات وأُحرقَت المكاتب الإعلامية ودُمّرت البنى التحتية الإعلامية بشكل ممنهج، في محاولة لإسكات صوت الحقيقة وطمس معالم الجريمة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حرب إبادة وحشية في قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وجرح وفقد ونزوح مئات الآلاف.

وتستمر قوات الاحتلال في غاراتها العنيفة وقصفها المدفعي على أنحاء عديدة في قطاع غزة، خاصة أحياء مدينة غزة، مخلفة شهداء وجرحى بشكل يومي، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وكثفت قوات الاحتلال عمليات نسف المباني السكنية وتفجير العربات المفخخة، واستهداف طالبي المساعدات.