التشكيل الرسمي لمباراة المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية في الدوري

أعلن محمد مكي، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تشكيل ذئاب الجبل لمواجهة كهرباء الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، بينما يحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز الـ 19 في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط.

وجاء تشكيل المقاولون العرب على النحو التالي:

محمود الحضري في حراسة المرمى، محمد حامد، لؤي وائل،جوزيف أوشايا، عمر الوحش، مصطفى جمال، إسلام جابر، إسلام عبد اللاه، محمد سالم، شكري نجيب،ومحمود جودة.

بينما جاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية على النحو التالي:

محمد هجرس في حراسة المرمى، كريم يحيى، سيف الخشاب، ممادو سيلا، مصطفى كشري، كريم أشرف، علي سليمان، إسلام عبد النعيم، يوسف جلال، محمد ياسين، وحسن الشاذلي.