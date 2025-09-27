اليونسكو تضم 26 محمية جديدة إلى قائمتها للتراث العالمي



أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، 26 محمية جديدة من محميات المحيط الحيوي إلى التراث الثقافي والطبيعي في قائمتها اليونسكو للتراث العالمي.

وتضم هذه المحميات أرخبيلا في إندونيسيا يضم ثلاثة أرباع أنواع الشعاب المرجانية على سطح الأرض، إلى جانب امتداد من الساحل الأيسلندي يضم 70% من الحياة النباتية للبلاد ومنطقة على طول الساحل الأطلسي لأنجولا يضم حشائش سافنا وغابات ومصبات أنهار.

وقالت اليونسكو إن المحميات –البالغ عددها 785 موقعا في 142 دولة - تضم بعضا من أغنى وأكثر الأنظمة البيئية ضعفا على الكوكب.

ولكن محميات المحيط الحيوي تضم محميات طبيعية محمية بشكل أكثر صرامة وهي واسعة لتشمل أماكن يعيش الناس ويعملون فيها، ويتطلب الإدراج أن يعمل العلماء والسكان والمسؤولون الحكوميون معا للموازنة بين صون الطبيعة والبحث وبين الاحتياجات الاقتصادية والثقافية المحلية.

وجرى الإعلان عن المحميات الجديدة، التي تقع في 21 دولة، اليوم السبت، في هانجتشو بالصين حيث تبنى البرنامج خطة عمل استراتيجية تستمر عشر سنوات التي تشمل دراسة آثار التغير المناخي، بحسب أنطونيو أبرو، رئيس برنامج الإنسان والمحيط الحيوي.