طائرات مسيرة أوكرانية تقصف محطة ضخ نفط في منطقة تشوفاشيا الروسية

ألحقت طائرات بدون طيار أطلقتها القوات الأوكرانية أضرارا بمحطة ضخ نفط في منطقة تشوفاشيا الروسية على نهر الفولجا، مما تسبب في أضرار محدودة فقط، طبقا لما أعلنه حاكم المنطقة أوليج نيكولاييف اليوم السبت.

وأضاف نيكولاييف أنه على الرغم من توقف العمل في الموقع، لم يصب أحد بأذى في الهجوم. وأضاف أن الهجوم استهدف مستوطنة كونار، على بعد حوالي 60 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة الإقليمية تشيبوكساري.

يذكر أن محطة الضخ هي جزء من خط أنابيب دروجبا الذي ينقل النفط غربا.

وتشن أوكرانيا هجمات بشكل متزايد على صناعة النفط الروسية بهدف تعطيل الإمدادات للجيش والسكان وأيضا بهدف تقليص العائدات الأجنبية التي تجنيها موسكو من خلال الصادرات.



