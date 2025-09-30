رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيعتمد أهدافا مناخية جديدة قبيل قمة كوب 30

أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيحدد أهدافا جديدة لخفض الانبعاثات لعامي 2035 و2040، قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 30" المقرر في نوفمبر المقبل بمدينة بليم البرازيلية.

يأتي ذلك بعد أن تخلف التكتل الأوروبي عن الموعد النهائي الذي حددته الأمم المتحدة لاعتماد هذه الأهداف خلال سبتمبر الجاري، في وقت التزمت فيه اقتصادات كبرى، بينها الصين، بالموعد.

وقالت فون دير لاين، في رسالة مصورة إلى فعالية أوروبية في بروكسل: إن الاتحاد سيضع "أهداف المساهمات المحددة وطنيا" لعامي 2035 و2040، وهو المصطلح الذي تستخدمه الأمم المتحدة للإشارة إلى التزامات الدول المناخية.

وأقرت بوجود انقسامات بين دول الاتحاد بشأن هذه الأهداف، مؤكدة الحاجة إلى قدر أكبر من "المرونة والبراغماتية" في تحقيقها، لكنها شددت على أهمية الاستمرار في المسار نفسه بما يوفر الاستقرار للعمال، والوضوح للشركات، واليقين للمستثمرين.

وأضافت أن أوروبا ستظل متمسكة بأهدافها المناخية، مشيرة إلى أن بروكسل تعمل على تقليص الإجراءات البيروقراطية لدعم الشركات في التحول الأخضر، وتستثمر في شبكات الكهرباء لضمان استفادة المستهلكين من الطاقة المتجددة الأرخص.

ويأتي هذا فيما تباطأت بعض الاقتصادات العالمية، بينما تبنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجها معاكسا للجهود المناخية، كما فضلت بعض دول الاتحاد الأوروبي إعطاء الأولوية للإنفاق الدفاعي على حساب تسريع الأجندة الخضراء.

وتعد قمة "كوب 30" اختبارا رئيسيا لمدى استعداد الاقتصادات الكبرى لمواصلة التزاماتها المناخية، غير أن التوصل إلى توافق داخل الاتحاد لم يتأكد بعد، إذ طالبت دول مثل فرنسا وألمانيا وبولندا بمناقشة الأهداف في القمة الأوروبية المقررة أواخر أكتوبر المقبل، وهو ما سيترك أمام الدول الأعضاء بضعة أسابيع فقط لاعتمادها رسميا.