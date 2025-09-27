 ولي عهد البحرين يعتزم زيارة الفاتيكان وإيطاليا - بوابة الشروق
السبت 27 سبتمبر 2025
ولي عهد البحرين يعتزم زيارة الفاتيكان وإيطاليا

المنامة- د ب أ
نشر في: السبت 27 سبتمبر 2025 - 4:34 م | آخر تحديث: السبت 27 سبتمبر 2025 - 4:34 م

أعلن ديوان ولي العهد في البحرين، أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الفاتيكان وإيطاليا.

ووفق وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم السبت، تأتي زيارة ولي العهد في إطار الحرص على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة التاريخية مع دولة حاضرة الفاتيكان، والدفع قُدمًا بالعلاقات المتينة والشراكات المتميزة التي تجمع مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية الصديقة نحو مستويات أكثر تقدمًا، بما يسهم في تحقيق التطلعات والأهداف المشتركة.

ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد خلال الزيارة، ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان، وجورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، وعدد من كبار المسؤولين، لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يعود بالنماء والازدهار على الجميع.

