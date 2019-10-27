«طب سوهاج» تناقش الجوانب القانونية لممارسة الطب

شهد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بمشروع التعليم الطبي المستمر للأطباء الجدد، والتي نظمتها كلية الطب البشري وذلك تحت عنوان "الجوانب القانونية لممارسة الطب"، وذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسان النعماني، عميد الكلية، والدكتور أسامة رشاد الشريف، وكيل الكلية لخدمة المجتمع، وذلك بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال عزيز إن تلك الدوره تعد من الدورات التدريبية الهامة التي تهدف إلى تعليم وتثقيف شباب الأطباء والطلاب بأخلاقيات مهنة الطب وواجبهم ومسئولياتهم تجاه المريض، والحفاظ على حياته حيث إن مهنة الطب مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية.

وأكد على أن ممارسة هذة المهنة ليس مقصورا فقط علي معرفة خصائص الجسم البشري، ولكن العمل من خلال واجبات وآداب علي الطبيب مراعاتها والإلمام بها وبالنواحي القانونية التي تحكم ممارسة مهنة الطب.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، على حرص الجامعة على تنظيم مثل تلك اللقاءات، لضرورة تعريف شباب الاطباء بواجباتهم نحو المجتمع ونحو المرضى وتجاه زملائم، وتجاه مهنة الطب، التي تعد من اسمي المهن وأنبلها علي وجه الأرض والتي لها دور كبير في خدمة المجتمع وحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن الدورة التدريبية تضمنت عدد من المحاضرات التي تناولت مناقشة أخلاقيات وآداب الممارسة الطبية، التوصيف القانوني لأخطاء الأطباء وما يقابله من عقوبات، بالإضافة إلى المسئولية الطبية لأطباء الجراحات والتخدير في العمليات الجراحية، كما ناقشت دور نقابة الأطباء في المساعده في حل المشكلات المتعلقة بممارسة مهنة الطب، إلى جانب كيفية تجنب ومواجهه الدعاوى القضائية في الممارسات الطبية.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف، إن تلك الدورة التدريبية تأتي ضمن سلسلة دورات وورش عمل مشروع التعليم الطبي المستمر للأطباء الجدد، والتي تعقد على مدار العام، حيث حاضر فيها الدكتورة مها عبد الحميد، أستاذ الطب الشرعي والسموم، الدكتورة إيمان سلامة، عضو نقابة أطباء سوهاج، الدكتور أحمد محمد سعيد، مدرس واستشاري الطب الشرعي والسموم، أحمد فاروق، محامي نقابة الأطباء بسوهاج.

جدير بالذكر أنه حضر الندوة الدكتور صلاح رشدي، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حمدي سعد، مدير المستشفي، الدكتور عثمان عبد الكريم، أستاذ النساء والتوليد، الدكتور أحمد فوزي، استشاري الأمراض النفسية، والدكتور علاء رضوان، أستاذ الجراحة، والدكتور عبد الرحمن أحمد، استاذ التخدير، والدكتور طارق عبد الحميد، أستاذ التجميل، والدكتور أحمد جابر مدرس التجميل، والدكتور علاء غالب، مدير وحدة خدمة المجتمع، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء وطلاب الكلية.