مساعد وزير الخارجية الإيراني يستعد لجولة إقليمية بشأن الأوضاع في ناجورنو كاراباخ

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، عن جولة مرتقبة سيقوم بها المساعد السياسي لوزير الخارجية سيد عباس عراقجي تشمل كلا من باكو وموسكو ويريفان وأنقرة بشأن مبادرة إيرانية لحل النزاع في ناجورنو كاراباخ.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث أن عراقجي سيقوم أيضا خلال الجولة بزيارة مناطق حدودية.

وشكت إيران أكثر من مرة من استمرار التوترات بين أذربيجان وأرمينيا على حدودها الغربية، كما أعربت عن الاستعداد للمساعدة في حل الأزمة.

وانهارت أمس أحدث محاولة لتثبيت وقف لإطلاق النار في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها في جنوب القوقاز، وذلك بعد وقت قصير من دخولها المفترض حيز التنفيذ.