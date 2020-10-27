 الولايات المتحدة: إجلاء 60 ألف شخص في كاليفورنيا مع انتشار حرائق الغابات - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة: إجلاء 60 ألف شخص في كاليفورنيا مع انتشار حرائق الغابات


نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 2:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 2:30 ص

 أصدرت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الاثنين، أمرًا بإجلاء نحو 60 ألف شخص من مدينة إرفاين غربي الولاية، مع انتشار حرائق الغابات التي اندلعت في وقت سابق من اليوم.
وقال مسئولو قسم الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا -وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن حريق سيلفرادو -الذي اندلع عند حوالي الساعة 06:47 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي وعصف بمقاطعة أورانج بفعل الرياح- قد طال ألفيّ فدان من الغابات ولا يزال مستمراً.
وأعدت السلطات 6 مراكز للإيواء، أُبلغ عن امتلاء 3 منها حتى الآن.
وعانت كاليفورنيا هذا الموسم من عدد قياسي من حرائق الغابات، ووفقا لبيان صدر أمس عن قسم الغابات والحماية من الحرائق، فقد تم الدفع بـ4 آلاف رجل إطفاء لمكافحة 22 حريقًا بغابات الولاية، وتتخوف السلطات من أن تسبب الرياح العاتية -التي تبلغ سرعتها نحو 60 ميلًا في الساعة- انتشارًا أكبر للحرائق وانقطاعات للتيار الكهربائي.

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