لجنة إعداد لائحة الشيوخ تدخل ثاني اجتماعاتها اليوم

تدخل اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ثاني اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد المسودة المُعده من قبل الأمانة العامة للمجلس، وذلك للتعديل عليها سواء بالحذف أو الإضافة.

كانت اللجنة قد انتهت فى أولى اجتماعاتها السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من مناقشة 35 مادة من المسودة التى أعدتها الأمانة العامة، علي أن يتم استكمال باقى المواد في الاجتماع القادم المزمع عقده الثلاثاء القادم، وتم إرجاء حسم المادتين (الثانية، والثالثة) المتعلقة بالاختصاصات، وذلك لمزيد من ضبط الصياغة في إطار الضوابط الدستورية.

وتنتهي اللجنة الخاصة من أعمالها خلال 30 يوماً، ثم يعقبها الصياغة النهائية لمشروع قانون اللائحة، ويٌرفع بها تقرير بشأنها إلي رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تمهيداً لمناقشتها في الجلسة العامة المُرتقبة يوم 29 نوفمبر 2020.

يٌشار إلى أن لائحة مجلس الشيوخ ستصدر بقانون، ومن ثم فيجب إحالتها إلي مجلس النواب، لمناقشته وإقراره، ليرفعه إلي رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وتنشر في الجريدة الرسمية، وحتى هذا الحين، فإن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنه 2016 تطبق على مجلس الشيوخ وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.