الأعلى للإعلام يوقع برتوكول تعاون مع يونيسيف لتفعيل دور الإعلام في قضايا الطفل

وقع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الثلاثاء، برتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" لتفعيل دور الإعلام في مصر في مواجهة التحديات التي تطرحها قضايا الطفل.

وأكد جبر، في مؤتمر صحفي، أن توقيع البروتوكول يستهدف تعظيم دور الإعلام في التعامل مع قضايا الطفل المصري وحماية حقوقه بما يتوافق مع المعايير الأممية في هذا الشأن، موضحاً أن توقيع البروتوكول بين المجلس واليونيسيف يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بحقوق الطفل المصري الذي يمثل مستقبل البلاد وتنشئته تنشئة سليمة في مراحل الطفولة المختلفة، بدءاً من المرحلة العمرية الأقل من ست سنوات، مروراً بمرحلة المراهقة، ووصولاً إلى مرحلة الشباب.

وأفاد بأن البروتوكول يتضمن إصدار مدونة السلوك الإعلامي لبرامج الأسرة والطفل، وعقد ورش عمل بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالطفل إلى جانب رجال الصحافة والإعلام وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ للتوعية بقضايا الطفل وسبل التعامل معها كلٌ في موقعه، كما يتضمن البروتوكول أشكالاً من التعاون تتضمن حملات للتنشئة والتربية السليمة للطفل على مستوى المدارس والأندية.

وأضاف أن البروتوكول يشمل كذلك عقد ورش عمل عن برامج ودراما الطفل لمناقشة آليات تكوين الرسالة الإعلامية المناسبة للطفل سواء عبر البرامج أو غيرها من المواد مثل المسلسلات والرسوم المتحركة، على أن تكون هذه الأعمال قائمة على أبحاث علمية في الجامعات المصرية تتناول مختلف قضايا الطفل وسبل التعامل معها.

من جانبه، أعرب ممثل يونيسيف جيرمي هوبكنز عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي يعني بدء انطلاق العمل بكود الطفل في الإعلام المصري، وتفعيل مدونة سلوك الأسرة التي شاركت يونيسيف في وضعها بالتعاون مع الأعلى للإعلام والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقال هوبكنز إن المدونة تضمنت إنتاج برامج ومواد إعلامية متخصصة للأطفال تتناول قضايا الطفل بأسلوب مناسب يتم تدريب الصحفيين والإعلاميين عليه وفقاً للبروتوكول الموقع اليوم، وأشاد بحرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضبط المشهد الإعلامي الموجه للطفل المصري بما يحمي حقوقه ويضمن تنشئته على نحو سليم.