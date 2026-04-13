روسيا: نتيجة الانتخابات المجرية لن تؤثر على الحرب في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن نتيجة الانتخابات المجرية لن تؤثر على الحرب في أوكرانيا، بعد يوم من الهزيمة الانتخابية التي تكبدها فيكتور أوربان الذي يعتبر أكثر قائد أوروبي مقرب للكرملين، وبعد قضاء 16 عاما في السلطة.

وأوضح بيسكوف، "هذه عمليات منفصلة بكل وضوح ولذا لا أرى أي صلة هنا"، وذلك عن وجود صلة محتملة بين الانتخابات المجرية والحرب الروسية ضد أوكرانيا.

واستخدم أوربان بشكل متكرر حق النقض ضد التمويل الأوروبي لأوكرانيا وواصل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى بعد الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وتابع بيسكوف، مصلحة موسكو في الحفاظ على علاقات جيدة مع بودابست.

وأكد أن المجريين اختاروا من يريدونه وهو ما تقبله روسيا. وأضاف "لقد سمعنا البيانات التي تتعلق باستعداد للانخراط في حوار. وهذا بلا شك مفيد لكل من موسكو وبودابست".