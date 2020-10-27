ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بمدرسة دينية في باكستان إلى 133 قتيلا ومصابا

أعلنت السلطات الباكستانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع داخل مدرسة دينية بمدينة (بيشاور) إلى 8 قتلى و125 مصابًا.

وذكرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن الانفجار وقع أثناء الحصص الدراسية وأن نتائج التحقيقات الأولية تشير إلى وقوع الانفجار بعد دقائق من دخول رجل مجهول المدرسة وتركه حقيبة داخلها.

من جهتها، أعربت السلطات عن مخاوفها من ارتفاع حصيلة الضحايا مرة أخرى خاصة مع وجود الكثير من المصابين، معظمهم من الطلاب، في حالة خطيرة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد أدان بشدة الهجوم، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.