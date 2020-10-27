الصحة الهندية تسجل 36 ألفا و469 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 36 ألفا و469 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و488 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت بيانات الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الثلاثاء- أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد بلغ 7 ملايين و946 ألفا و429 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 119 ألفا و502 حالة.

وتعاني الهند من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، حيث أجبر فيروس كورونا العديد من الشركات على الإغلاق، فيما فرضت الحكومة اجراءات صارامة للحيلولة دون تفشي الفيروس في البلاد.