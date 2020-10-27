 تقارير: إلغاء مذكرة اعتقال بحق موراليس بعد فوز انتخابي لحزبه في بوليفيا - بوابة الشروق
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تقارير: إلغاء مذكرة اعتقال بحق موراليس بعد فوز انتخابي لحزبه في بوليفيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 3:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 3:46 ص

 ألغت محكمة بوليفية يوم الاثنين، مذكرة اعتقال صادرة بحق الرئيس السابق إيفو موراليس، وذلك بعد ثمانية أيام من الفوز الكاسح الذي حققه حزبه "الحركة نحو الاشتراكية" في انتخابات الرئاسة.

ويُتهم موراليس بالإرهاب، بناء على تسجيلات نسبت إليه يدعو فيها إلى إقامة حواجز على الطرق وترك المدن دون طعام خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات العام الماضي.

وألغت المحكمة مذكرة الاعتقال على أساس أن موراليس، الذي يعيش في الأرجنتين، لم يتم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة.

وذكرت صحيفة "الديبر" اليومية أن التحقيق في تهم الإرهاب مستمر.

وجاء الحكم بعد ثمانية أيام من فوز لويس آرسي، المرشح عن حزب موراليس، بأكثر من 55% من الأصوات في انتخابات الرئاسة.

واعتُبرت انتخابات 18 تشرين أول/أكتوبر شفافة على نطاق واسع، على الرغم من بعض الاحتجاجات من قبل معارضي حزب موراليس بدعوى التزوير.

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