تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت الأرصاد، في بيان أصدرته، أمس الاثنين، أنه من المتوقع تكون الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 30

بورسعيد 22 29

الإسكندرية 20 27

شرم الشيخ 25 33

أسوان 22 36

كاترين 13 28

الإسماعيلية 20 31