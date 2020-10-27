 الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على غالبية الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 8:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على غالبية الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30


نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 6:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 6:58 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت الأرصاد، في بيان أصدرته، أمس الاثنين، أنه من المتوقع تكون الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 20 30
بورسعيد 22 29
الإسكندرية 20 27
شرم الشيخ 25 33
أسوان 22 36
كاترين 13 28
الإسماعيلية 20 31

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك