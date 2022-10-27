تعادل الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني الجديد أمام هليوبوليس بنتيجة 27–27 في إطار مباريات الجولة ال 11 من المرحلة الأولى بدوري المحترفين.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم هليوبوليس بنتيجة 15–14، قبل أن يعود الأهلي في الشوط الثاني وتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 27–27.

وشهدت المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، أول ظهور للإسباني ديفيد ديفيز على رأس الإدارة الفنية للنادي الأهلي، بعد أن تم التعاقد معه مؤخرًا خلفًا لمواطنه دانيال جوردو.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب دوري المحترفين لكرة اليد في الموسم الماضي، بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي.