قالت صحيفة "نيويورك تايمز "، أن كتاب الأمير هاري، دوق ساسكس، المزمع نشره في العاشر من يناير المقبل، يحمل الكثير من المخاطر بالنسبة لهاري نفسه، خاصة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية وتولي والده العرش، مع ما عرف بينهما من علاقة متوترة.



ويحمل الكتاب عنوان" Spare" أو "البديل"، في إشارة إلى العبارة القائلة بإن الأنظمة الملكية بحاجة إلى "وريث وبديل".



ومن غير المرجح أن يعتلي الشقيق الملكي الأصغر العرش، وبالتالي يبحث عن إحساسه بقيمته.



ويرجح الخبراء أن الكتاب سيكون من الأكثر مبيعاً، حتى قبل أن تُطبع صفحة واحدة منه، كونه يتضمّن "صدقاً خاماً لا يتزعزع"، ويظهر هاري على غلافه بنظرة حديدية.



وقالت صحيفة "نيويورك تايمز " إن ما يعطي الكتاب زخما هو استعداد هاري للتحدث بصراحة غير عادية وغير مألوفة حول موضوع غالبًا ما يكون محجوبًا عن العامة، لافتة إلى أن حلقته وزوجته ميجان مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري حققت أكثر من 17 مليون مشاهدة.



ويجب أن يحمل الكتاب "توازناً دقيقاً"، فالكثير قد تغير منذ الإعلان الأول عن صدوره، فالملكة إليزابيث الثانية توفيت، وأصبح والده ملكاً، وأصبحت كاميلا الملكة القرينة، وفقا لموقع "بي بي سي".



عندما أُعلن عن اتفاق الأمير هاري على كتابة قصته في عام 2021، تعهد بعرض "نقاط الارتفاع والانخفاض في حياته" وأنه سيكون "دقيقاً وصادقاً بالكامل".



وقال بيان الدعاية للكتاب: "بصدقه الخام الذي لا يتزعزع، فإن Spare هو منشور تاريخي مليء بالبصيرة والوحي وفحص الذات والحكمة المكتسبة بشق الأنفس حول تفوق الحب على الحزن".



وسيتوفر الكتاب بـ 16 لغة حول العالم.



وكان دوق ودوقة ساسكس أعلنا أنهما سيتخليان عن واجباتهما الملكية ويعملان على أن يصبحا مستقلين مالياً في عام 2020. في ذلك الوقت، أعرب قصر باكنجهام وكبار أفراد العائلة المالكة عن خيبة أملهم من الإعلان.



ويعيش هاري وميجان الآن في الولايات المتحدة مع طفليهما، أرشي وليليبيت.