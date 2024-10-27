 صحة لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة على حارة صيدا إلى 8 شهداء و25 جريحا - بوابة الشروق
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صحة لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة على حارة صيدا إلى 8 شهداء و25 جريحا

وكالات
نشر في: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 4:05 م | آخر تحديث: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 4:05 م

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الطيران المعادي نفذ غارتين على حارة صيدا جنوب البلاد، اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة اللبنانية قولها إن «غارة العدو الإسرائيلي على حارة صيدا أدت في حصيلة جديدة إلى استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة خمسة وعشرين آخرين بجروح».

ونشرت وسائل إعلام لبنانية، مقاطع فيديو ترصد تصاعد أعمدة الدخان جراء الغارة التي استهدفت شقة بالمنطقة.

وقالت صحيفة «النهار» اللبنانية، إن «المعلومات الأولية تُفيد بأنّ الشقة المستهدفة يقطنها نازحون من الجنوب».

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش اللبناني فرض طوقًا أمنيًا حول مكان الغارة.

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