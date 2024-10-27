 تحالف معارض في جورجيا بصدد رفض شغل مقاعده في البرلمان على خلفية مزاعم بتزوير الانتخابات - بوابة الشروق
الأحد 27 أكتوبر 2024 9:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

تحالف معارض في جورجيا بصدد رفض شغل مقاعده في البرلمان على خلفية مزاعم بتزوير الانتخابات

تبليسي (د ب أ)
نشر في: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 9:08 م | آخر تحديث: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 9:08 م

أفادت تقارير أن التحالف من أجل التغيير، وهو تحالف المعارضة الأكثر شعبية في الانتخابات البرلمانية في جورجيا، أعلن أنه لن يشغل مقاعده في البرلمان بسبب شكوك في حدوث تزوير في الانتخابات.

وقالت نانا مالاشخيا، من التحالف من أجل التغيير، حسب تقارير إعلامية: "لن نعطي شرعية لسرقة أصوات الشعب الجورجي، ونحن بصدد التنازل عن مقاعدنا البرلمانية".

وبحسب إحصاء أولي أجرته لجنة الانتخابات، جاء التحالف من أجل التغيير في المرتبة الأولى بين كتل المعارضة المختلفة بحصوله على 11% من الأصوات.

وقالت اللجنة، في وقت سابق اليوم الأحد، إن حزب الحلم الجورجي الحاكم فاز في الانتخابات بحصوله على أكثر من 53% من الأصوات.

ورصد مراقبو الانتخابات الجورجيون والدوليون العديد من المخالفات في التصويت الذي جرى أمس السبت.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك