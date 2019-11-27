«إنديان أويل كورب» تعلن إصدار خطابات لإقامة 6 مصانع لإنتاج وقود الديزل الحيوي







أعلنت شركة الطاقة الهندية "إنديان أويل كورب"، اليوم الأربعاء، إصدار خطابات نوايا لإقامة 6 مصانع لإنتاج وقود الديزل الحيوي اعتمادا على زيت الطهي المستعمل، في أعقاب "الردود المشجعة"، من جانب مصافي التكرير الهندية على الاقتراح.

وبحسب ما نشرته الشركة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن المصانع التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 102 ألف طن وقود ديزل حيوي سنويا، ستقام في ولايات "جوجارات وأوتار براديش وراجاستان".

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، إلى أن شركة "إنديان أويل كورب" و"هندوستان بتروليوم" و"بهارات بتروليوم" أعربت في أغسطس الماضي عن اهتمامها بشراء الوقود الحيوي المصنوع مع زيت الطعام المستعمل.

وأضافت أن الهند تسعى إلى استخدام زيت الطعام المستعمل لإنتاج الوقود بهدف الحد من استيراد الطاقة.