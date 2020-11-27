قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن جو بايدن، منافسه الذي أُعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية، لا يمكنه دخول البيت الأبيض إلا إذا تمكن من إثبات أن الأصوات التي حصل عليها لم يتم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": " لا يمكن لبايدن دخول البيت الأبيض كرئيس، إلا إذا تمكن من إثبات أن "الـ80 مليون صوت" السخيفة لم يتم الحصول عليها بطريقة احتيالية أو غير قانونية".

ويرفض ترامب، الذي تنتهي ولايته في 20 يناير المقبل، الاعتراف بنتيجة الانتخابات، ويتحدث منذ إجراء الانتخابات في أوائل نوفمبر الحالي عن عمليات تزوير، مصرا أنه الفائز الحقيقي، ويستحق قيادة أقوى دولة في العالم لفترة رئاسية ثانية.

وقبل أيام ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن بايدن بات أول مرشح رئاسي أمريكي يحصل على أكثر من 80 مليون صوت، وتوقعت أن يستمر هذا العدد في الارتفاع مع استمرار عمليات الفرز في عدد من الولايات.

وأوضحت الشبكة أنه حتى الثلاثاء الماضي، حصل بايدن على أكثر من 80 مليوناً و11 ألف صوت، بينما حصل ترمب على 73 مليوناً و800 ألف صوت.

وقد أضاف موقع تويتر "علامة تحذيرية" لتغريدة الرئيس الأمريكي.

ترامب: يمكن لبايدن دخول البيت الأبيض في هذه الحالة فقط

الجمعة 27 نوفمبر 2020 19:38

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن جو بايدن، منافسه الذي أُعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية، لا يمكنه دخول البيت الأبيض إلا إذا تمكن من إثبات أن الأصوات التي حصل عليها لم يتم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": " لا يمكن لبايدن دخول البيت الأبيض كرئيس، إلا إذا تمكن من إثبات أن "الـ80 مليون صوت" السخيفة لم يتم الحصول عليها بطريقة احتيالية أو غير قانونية".

ويرفض ترامب، الذي تنتهي ولايته في 20 يناير المقبل، الاعتراف بنتيجة الانتخابات، ويتحدث منذ إجراء الانتخابات في أوائل نوفمبر الحالي عن عمليات تزوير، مصرا أنه الفائز الحقيقي، ويستحق قيادة أقوى دولة في العالم لفترة رئاسية ثانية.

وقبل أيام ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن بايدن بات أول مرشح رئاسي أمريكي يحصل على أكثر من 80 مليون صوت، وتوقعت أن يستمر هذا العدد في الارتفاع مع استمرار عمليات الفرز في عدد من الولايات.

وأوضحت الشبكة أنه حتى الثلاثاء الماضي، حصل بايدن على أكثر من 80 مليوناً و11 ألف صوت، بينما حصل ترمب على 73 مليوناً و800 ألف صوت.

وقد أضاف موقع تويتر "علامة تحذيرية" لتغريدة الرئيس الأمريكي.