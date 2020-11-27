أزمة تيجراي: رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن الهجوم على عاصمة الإقليم

وقال آبي إنه سيتم توخي "عناية كبيرة" لحماية المدنيين وسيتم بذل "كل الجهود" للحد من الأضرار في ميكيلي.

وحث الناس في ميكيلي والمناطق المحيطة بها على نزع السلاح والبقاء في منازلهم وبعيدا عن الأهداف العسكرية.

وقالت الحكومة الإثيوبية إنها توزع مساعدات على النازحين بسبب القتال في منطقة تيغراي، بعد ساعات من بدء الهجوم الأخير على القيادة المنشقة هناك.

وأضافت أنها أقامت أربعة مخيمات في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، وأنشأت ممرا إنسانيا.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، لبي بي سي إن الأبرياء يعانون وأن هناك احتمالا بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. وأضافت أنها طلبت من السفير الإثيوبي في جنيف ضمان حماية المدنيين، وقدرتهم على الحصول على الإغاثة الإنسانية.

ماذا قال حزب جبهة تحرير شعب تيغراي؟

قال زعيم الحزب القوي، ديبريتسيون غبريمايكل، إن قوات تيغراي "مستعدة للموت دفاعا عن حقنا في إدارة منطقتنا".

وتخشى جماعات الإغاثة أن يؤدي الصراع إلى أزمة إنسانية وزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وأعربت الأمم المتحدة عن انزعاجها من احتمال وقوع أعمال عدائية كبيرة إذا هاجم الجيش الإثيوبي ميكيلي.

ووصل ممثلو الاتحاد الأفريقي إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، الخميس، ومن المتوقع أن يجتمعوا مع آبي. لكن لن يُسمح لهم بالسفر إلى تيغراي. ووصفت إثيوبيا عروض الوساطة بأنها "أعمال تدخل غير مرحب بها وغير قانونية".