البرلمان الأوروبي يدعو القوات التركية للانسحاب من قبرص

طالب البرلمان الأوروبي اليوم الخميس تركيا بسحب قواتها من قبرص، والتراجع عن الفتح الجزئي لمقاطعة فاروشا الواقعة شمالي الجزيرة.

وقال البرلمان في قرار اليوم الخميس إنه يجب عودة المنطقة الواقعة في مدينة فاماجوستا الساحلية إلى سكانها الشرعيين.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية ديفيد ماكاليستر إن "النهج التركي غير مقبول".

وندد البرلمان بالاستفزازات الأخيرة. وجاء في القرار أيضا أنه يجب الرد على الأعمال التركية غير القانونية بفرض عقوبات قاسية على أنقرة.

وتنقسم قبرص إلى شطرين منذ عام 1974 بعد انقلاب يوناني وتدخل عسكري تركي. في الشمال، توجد جمهورية قبرص الشمالية، التي لا تعترف بها سوى تركيا، بينما جمهورية قبرص في الجنوب عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004.

وقرر رئيس حكومة قبرص الشمالية في الآونة الأخيرة إعادة فتح جزئي لمقاطعة فاروشا في فاماجوستا، التي تم إغلاقها لأكثر من أربعين عاما.

وشكل ذلك استفزازا خطيرا للجمهورية القبرصية، حيث أن حوالي 40 ألف من سكان المقاطعة القبرصية اليونانية فروا من الجيش التركي في عام 1974.

وأبدى الأعضاء تخوفهم من أن يكون هدف فتح فاروشا هو تغيير الوضع القائم لملكية الأراضي في المنطقة، ما يقوض إمكانية العودة للسكان الأصليين.

وكتب النواب أيضا أنهم يقفون إلى جانب كل من القبارصة الأتراك واليونانيين في مواصلة السلام والاستقرار، وأنهم يدعمون إقامة اتحاد فيدرالي للمجتمعين والمنطقتين بجنسية مشتركة.